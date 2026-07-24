Containere sanitare noi, în Merișor și la Bozânta Mare

În Tăuții Măgherăuș au fost montate containere sanitare moderne, dotate cu chiuvetă și sistem de iluminare, pentru a veni în sprijinul cetățenilor.

Primul container a fost amplasat în Merișor, în apropierea Căminului Cultural și a noului loc de joacă aflat în construcție, iar al doilea în Bozânta Mare, lângă terenul de fotbal.

„Aceste facilități sunt gândite să ofere mai mult confort locuitorilor și celor care participă la activitățile comunitare sau sportive din zonă. Sunt dotări moderne, rezistente și ușor de întreținut, însă durabilitatea lor depinde în mare măsură de modul în care sunt folosite”, a declarat Dumitru Marinescu, primarul orașului Tăuții-Măgherăuș. Pe această cale, oficialii primăriei lansează un apel către cetățeni să păstreze spațiile curate și să le utilizeze cu grijă.