CSM Sighetu Marmației, victorie clară cu sătmărenii de la CSM Olimpia

CSM Sighetu Marmației a câștigat cu 4-2 (1-0) primul meci de pregătire din această vară, disputat pe Stadionul Solovan, în fața formației CSM Olimpia Satu Mare. Partida face parte din programul de pregătire al echipei antrenate de Flavius Sabău pentru noul sezon al Ligii a III-a.

Omul meciului a fost Santiago Jesus, autor a trei goluri. Cel de-al patrulea gol al sighetenilor a venit în urma unui autogol al oaspeților.

Pentru CSM Sighetu Marmației, succesul reprezintă un început încurajator al perioadei de pregătire, în timp ce pentru CSM Olimpia Satu Mare acesta a fost al treilea joc amical din această vară, după remizele cu Cigánd SE (1-1) și Sănătatea Cluj (2-2).

Următorul test pentru echipa din Sighetu Marmației este programat sâmbătă, 25 iulie, de la ora 11.30, pe Stadionul Solovan, când va întâlni formația FC Unirea Tășnad.