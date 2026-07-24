În luna iulie, au continuat activitățile de formare din cadrul proiectului „Dezvoltarea dialogului social în educație”, implementat de Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, având ca obiectiv specific Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii, respectiv consolidarea dialogului social și dezvoltarea parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile.

Astfel, în perioada 17-19 iulie, la Ocna Șugatag, s-a desfășurat programul de formare profesională informală „Negociere și încheiere CCM – acorduri la nivel de grup de unități/unitate” (18 ore), la care au participat 6 lideri sindicali, aparținând unităților școlare din zona Baia Mare – împrejurimi. De asemenea, au fost recrutați 6 participanți, lideri sindicali din județul Suceava, care vor participa la un nou curs de formare, în luna august. Extinderea grupului de participanți contribuie la crearea unei rețele de lideri sindicali mai bine pregătiți pentru reprezentarea intereselor membrilor și promovarea dialogului social la nivel local și regional.