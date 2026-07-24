Final de vacanță și la Academica Recea

Academica Recea, echipă nou promovată în Liga 3, a început în 20 iulie pregătirile pentru noul sezon. Sub conducerea antrenorului Emil Kemenes, jucătorii vor avea o săptămână la dispoziție pentru reacomodarea la efort, iar în intervalul 27 iulie – 1 august este stabilit un stagiu pe plan local. Vizita medicală este programată între 3 și 5 august.

Conducerea clubului a stabilit și programul meciurilor amicale din această vară. Primul test va avea loc în 1 august, de la ora 10.00, pe teren propriu, împotriva formației CS Minaur Baia Mare U19. În 8 august, Academica va întâlni CSM Sighetu Marmației, iar pe 22 august va juca împotriva echipei CS Minaur Baia Mare. Clubul caută încă un adversar pentru meciul programat în 15 august.

Antrenorul Emil Kemenes are în acest moment la dispoziție un lot format din 30 de jucători, însă echipa nu este încă definitivată. Față de sezonul trecut, când Academica a obținut promovarea, nu vor mai continua portarul Alin Bota și jucătorii de câmp Alin Cuc, Lorand Costinar, Paul Mihai Oșan, Mark Parnău, Roland Pohl, Adrian Tarța, Rareș Banciu și Calvin Cândea.

În paralel cu pregătirea echipei de seniori, clubul își propune să dea o importanță substanțială și sectorului juvenil. Academica Recea a depus cererea de înscriere în competițiile de juniori organizate de Federația Română de Fotbal la opt categorii de vârstă. Pentru completarea grupelor de copii și juniori vor fi încheiate parteneriate cu CSO Minerul Baia Sprie, la categoria U17, și ACS Gloria Tăuții-Măgherăuș, la categoria U16.