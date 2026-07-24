În Maramureș, persoanele cu vârsta între 40 și 49 de ani îngroașă rândul șomerilor

La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș (AJOFM) erau înregistrați 5.061 șomeri, rata șomajului fiind de 2,90 %, în scădere cu 0,02 puncte procentuale față de luna aprilie 2026. Din totalul șomerilor înregistrați, 2.626 sunt femei, reprezentând peste jumătate din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Din totalul celor 5.061 șomeri înregistrați în evidențele AJOFM Maramureș, 1.375 beneficiază de indemnizație de șomaj, iar 3.686 persoane sunt înregistrate ca șomeri neindemnizați. Cei mai mulți maramureșeni fără un loc de muncă, respectiv 2.125 provin din mediul urban și 2.936 sunt din mediul rural.

Analiza structurii șomajului în funcție de nivelul de instruire relevă faptul că persoanele cu studii gimnaziale reprezintă cea mai mare pondere din totalul șomerilor înregistrați, cu 28%. Aceștia sunt urmați îndeaproape de cei cu studii primare sau fără studii (25%) și de absolvenții de studii liceale (21%). În același timp, persoanele cu studii profesionale cumulează 17% din total, în timp ce ponderile cele mai mici sunt înregistrate în rândul celor cu studii superioare (7%) și studii postliceale (2%).

Același raport mai indică faptul că în rândul șomerilor, cei mai mulți maramureșeni au vârsta între 40 și 49 de ani – 1.332 persoane, iar șomerii cu vârsta între 30 și 39 de ani sunt 1.038. Doar 578 de tineri cu vârsta sub 25 de ani nu au loc de muncă, cei cu vârsta între 25-29 de ani sunt în număr de 364, șomerii cu vârsta între 50-55 de ani – 826, iar cei cu vârsta peste 55 de ani – 923.