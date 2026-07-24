Încă o investiție importantă vine în Maramureș

Zilele trecute, a fost semnat contractul de concesiune pentru un nou investitor care a ales Parcul de Specializare Inteligentă Șomcuta Mare. Compania MODERN POWER SOLUTIONS SRL va investi aproximativ 6,55 milioane de euro și va crea 40 de noi locuri de muncă, dezvoltând activități în domeniul fabricării de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control și navigație, precum și a altor echipamente electrice. „Acesta este încă un pas important pentru Parcul de Specializare Inteligentă din Șomcuta Mare, un proiect pe care îl duc înainte cu convingerea că Maramureșul are nevoie de investiții, de industrie modernă și de locuri de muncă bine plătite, pentru ca oamenii să poată alege să rămână acasă”, a precizat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.