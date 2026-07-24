Înscrieri pentru ediția a II-a a Cupei Comunei Fărcașa la fotbal

Iubitorii fotbalului sunt invitați să participe la cea de-a doua ediție a Cupei Comunei Fărcașa, competiție care va avea loc în 1 august, începând cu ora 10.00, pe Stadionul Comunal Tămaia.

La turneu se pot înscrie echipe formate din jucători de orice vârstă. Meciurile se vor disputa în format 7+1, iar fiecare echipă poate avea în lot cel mult 12 jucători.

Taxa de înscriere pentru fiecare echipă este în cuan­tum de 600 de lei.

Câștigătoarea va fi recompensată cu un premiu de 2.000 de lei, echipa de pe locul secund se va alege cu 1.000 de lei, iar ocupanta locului 3 va fi remunerată cu 600 de lei.

Organizatorii le solicită participanților să se prezinte cu echipament sportiv adecvat.

„Vino alături de noi pentru o zi plină de fotbal, fair-play și voie bună! Fie că intri pe teren sau vii să îți susții favoriții, te așteptăm să facem împreună o nouă ediție memorabilă!”, este îndemnul organizatorilor.

Înscrierile și informațiile suplimentare pot fi obținute de la organizatori, Claudiu – 0722-263603 și Ionuț – 0742-092110. (sursă: Comuna Farcasa Maramures Facebook)