Loc nou de joacă pentru copii în Borșa

Copiii din Borșa vor avea în continuare condiții sigure și moderne, în care să se joace, să lege prietenii și să creeze amintiri de neuitat. Conducerea primăriei anunță realizarea unui nou loc de joacă, ce va fi amplasat în Cartierul Râturi.

„Un nou loc de joacă va fi amenajat în zona blocurilor proaspăt renovate din Cartierul Râturi. Este o investiție în bucuria și dezvoltarea celor mici. Fiecare copil merită un spațiu în care să alerge, să râdă și să se simtă în siguranță, iar fiecare cartier va avea locuri care aduc oamenii împreună”, au punctat oficialii administrației locale.