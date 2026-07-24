Mențiune pentru o elevă de la Colegiul „Vasile Lucaciu”, la un concurs național de geografie

Ariana Brăilescu, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare a obținut o mențiune la Concursul Național de Comunicări Științifice ale Elevilor de Liceu la Geografie. Eleva a fost coordonată de profesor de geografie, Laura-Ioana Cardoș. Competiția a avut loc la Târgu Mureș, în această lună, reunind peste 100 de elevi din toate colțurile țării și cele mai bune proiecte de cercetare la geografie. „Ghidată pas cu pas, cu multă răbdare și profesionalism de profesor Laura-Ioana Cardoș, Ariana a reprezentat cu succes Colegiul Național Vasile Lucaciu și județul Maramureș. Munca și pasiunea lor au fost răsplătite la final cu o binemeritată Mențiune la nivel național. Înscrisă la secțiunea Geografia Mediului, lucrarea Arianei – intitulată „Impactul scurgerii de cianură din anul 2000 în zona Baia Mare și împrejurimi” – a impresionat membrii comisiei prin rigurozitatea cercetării, maturitatea abordării și importanța ecologică majoră pentru comunitatea locală”, au transmis oficialii Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare.