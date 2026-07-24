Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, la ASTRA Multicultural din Sibiu

În perioada 15–19 iulie, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a participat la cea de-a XI-a ediție a evenimentului ASTRA Multicultural, organizat de Muzeul ASTRA din Sibiu, una dintre cele mai importante manifestări dedicate patrimoniului cultural, cercetării etnografice și dialogului intercultural. Instituția din Baia Mare a fost reprezentată de manager dr. Monica Mare, alături de Alexandra Lazăr-muzeograf și Adina Roman-conservator, care au susținut două comunicări științifice în cadrul seminarului ce a reunit peste 50 de specialiști din muzee, universități și instituții de cultură din întreaga țară. În cadrul sesiunii de comunicări au fost prezentate lucrările: dr. Monica Mare și Adina Roman – „Ruda de Săpânța – memorie și continuitate”; Adina Roman și Alexandra Lazăr – „Praetiosa Medicamenta: leacuri, rețete și practici terapeutice”. Un moment deosebit al manifestării l-a constituit vernisajul expoziției „Scoarțe. Covoare. Păretare. Rafinamentul tehnicilor de țesut”, organizată în parteneriat de șapte muzee din România, printre care și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Expoziția, aflată la cea de-a cincea itinerare, continuă să pună în valoare patrimoniul textil tradițional românesc și rafinamentul tehnicilor de țesut.