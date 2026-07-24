Parteneriat între Crucea Roșie Maramureș și Poliția de Frontieră Sighetu Marmației

Crucea Roșie Filiala Maramureș a încheiat un parteneriat cu Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în cadrul căruia vor fi organizate sesiuni de instruire pentru acordarea primului ajutor, pentru toți angajații instituției.

„Prin aceste sesiuni practice și teoretice, participanții își dezvoltă abilitățile necesare pentru a reacționa rapid și eficient atunci când fiecare secundă contează. Împreună construim o comunitate mai sigură, mai pregătită și mai responsabilă. Programul de instruire se va desfășura pentru toți membrii ITPF Sighetu Marmației până la finalul anului 2026”, au declarat reprezentanții Crucii Roșii Maramureș.