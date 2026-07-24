Restricții temporare de circulație…

…pe str. Victoriei

În perioada 27 iulie–30 septembrie 2026, vor fi executate lucrări de modernizare a rețelei de canalizare și de reabilitare a colectorului de canalizare de pe strada Victoriei, pe tronsonul cuprins între străzile Nicolae Bălcescu și Pictorilor. Pe durata intervențiilor vor fi instituite măsuri temporare de circulație, semnalizate corespunzător. Săpăturile vor fi executate etapizat, pe tronsoane cu lungimea cuprinsă între 100 și 200 de metri.

Circulație pietonală restricționată pe bd. Unirii

În perioada 27 iulie–17 august 2026, vor fi executate lucrări de extindere a rețelei de canalizare și de reabilitare a colectorului de canalizare de pe bulevardul Unirii, pe tronsonul cuprins între calea ferată din zona CAV și sediul Fan Courier. Zona afectată însumează aproximativ 360 de metri liniari de trotuar. Pe durata executării lucrărilor, circulația pietonală se va desfășura pe trotuarul de pe partea opusă a bulevardului, conform semnalizării temporare amplasate în zonă.