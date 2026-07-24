Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare – „Școală fără Bullying”

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare a fost numită „Școală fără Bullying”, titlu acordat în cadrul proiectului transfrontalier BullyingProof ROUA 00252, finanțat prin programul Interreg NEXT România–Ucraina.

„Distincția certifică rezultatele deosebite ale școlii noastre în promovarea unui climat educațional bazat pe respect, siguranță, incluziune și bunăstare emoțională, precum și implementarea unor practici eficiente de prevenire și combatere a fenomenelor de bullying și cyberbullying. Prin acordarea acestui titlu, este recunoscut impactul pozitiv al activităților desfășurate asupra comunității școlare și angajamentul unității de învățământ de a continua demersurile pentru menținerea unui mediu școlar sigur și incluziv”, au declarat oficialii școlii.

Tot în cadrul proiectului Interreg NEXT România–Ucraina, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare a beneficiat, cu titlu gratuit, de dotări destinate susținerii activităților educative și extracurriculare. Acestea includ o boxă portabilă, un set de materiale sportive (mingi pentru diverse discipline sportive, cercuri de gimnastică, set de badminton, veste de departajare, jaloane, conuri de antrenament, coarde, cutii de depozitare și alte echipamente sportive), precum și mobilier outdoor și două pavilioane destinate desfășurării activi­tă­ților în aer liber.

Dotările primite vor contribui la îmbunătățirea bazei materiale a școlii, la diversificarea activităților didactice și extracurriculare și la consolidarea unui mediu educațional modern, sigur și atractiv pentru elevi. „Mulțumim Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș și Inspectoratului Școlar Județean Maramureș pentru această inițiativă și pentru includerea noastră în acest proiect minunat. Mulțumim tuturor partenerilor implicați în promovarea unui climat școlar sigur și prietenos. Această recunoaștere ne motivează să continuăm să cultivăm valori precum respectul, empatia, toleranța și responsabilitatea, astfel încât fiecare elev care ne trece pragul să se simtă în siguranță, ascultat și apreciat”, au mai transmis reprezentanții Școlii „Alexandru Ioan Cuza” din Baia Mare.