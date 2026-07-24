Se caută voluntari pentru campania de sterilizare din Groși

În perioada 31 iulie-1 august, în comuna Groși are loc o campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor, realizată de oficialii primăriei în colaborare cu Asociația Salvați Animalele. Pentru această acțiune, se caută voluntari, care să ajute în cadrul campaniei.

„Orice ajutor contează – de la sprijin în organizare și informarea cetățenilor până la asistarea echipei pe durata campaniei. Împreună putem demonstra că o comunitate responsabilă se construiește prin implicarea fiecăruia dintre noi. Grija față de animale nu este doar responsabilitatea autorităților sau a organizațiilor de protecție a animalelor, ci a fiecăruia dintre noi”, au declarat reprezentanții Primăriei Groși.

Programările pentru pisici sunt închise, deoarece toate locurile s-au ocupat. În momentul de față se mai fac programări doar pentru câini, în limita locurilor disponibile, la tel. 0741 224 515 – Alina Sabău, inspector Primăria Groși. La înscriere au prioritate persoanele domiciliate în comună, iar în funcție de locurile rămase, vor fi programate și persoane din localitățile învecinate.