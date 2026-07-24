În perioada 31 iulie-1 august, în comuna Groși are loc o campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor, realizată de oficialii primăriei în colaborare cu Asociația Salvați Animalele. Pentru această acțiune, se caută voluntari, care să ajute în cadrul campaniei.
„Orice ajutor contează – de la sprijin în organizare și informarea cetățenilor până la asistarea echipei pe durata campaniei. Împreună putem demonstra că o comunitate responsabilă se construiește prin implicarea fiecăruia dintre noi. Grija față de animale nu este doar responsabilitatea autorităților sau a organizațiilor de protecție a animalelor, ci a fiecăruia dintre noi”, au declarat reprezentanții Primăriei Groși.
Programările pentru pisici sunt închise, deoarece toate locurile s-au ocupat. În momentul de față se mai fac programări doar pentru câini, în limita locurilor disponibile, la tel. 0741 224 515 – Alina Sabău, inspector Primăria Groși. La înscriere au prioritate persoanele domiciliate în comună, iar în funcție de locurile rămase, vor fi programate și persoane din localitățile învecinate.
Se caută voluntari pentru campania de sterilizare din Groși
În perioada 31 iulie-1 august, în comuna Groși are loc o campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor, realizată de oficialii primăriei în colaborare cu Asociația Salvați Animalele. Pentru această acțiune, se caută voluntari, care să ajute în cadrul campaniei.