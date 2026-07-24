Tabără de vară Galactic Dance

Clubul de dans sportiv Galactic Dance Baia Mare organizează tabăra de vară Galactic Dance.

Vor fi două serii de tabără: pentru copiii cu vârsta între 4-7 ani, în perioada 27-31 iulie, iar pentru cei cu vârsta între 8-13 ani, în perioada 3-7 august. Pe participanți îi așteaptă: ateliere de dans: dans modern, dans de spectacol, dans contemporan, hip-hop, rock’n’roll, latino, country și multe alte stiluri; ateliere de teatru și improvizație – în care copiii își vor pune la încercare creativitatea, îmbinând arta dansului cu cea a spectacolului; sport și multă mișcare – pentru a ne petrece timpul într-un mod sănătos și energizant; jocuri și activități interesante, care le stimulează copiilor concentrarea, abilitatea de a lucra în echipă, gândirea și imaginația; activități în aer liber – transformăm natura în ring de dans; petreceri, concursuri de talente, proiecții de filme, limba engleză, confecționare de costume și multe alte surprize. Activitățile se vor desfășura în spațiul de pe str. Petre Dulfu 1C (acces de pe str. Gheorghe Marinescu, prin parcarea căminelor studențești). Pentru înscrieri și mai multe detalii sunați la telefon: 0772 071 041 (Alexandra) sau trimiteți un mesaj direct pe paginile de social-media: Facebook (Galactic Dance) | Instagram (@galacticdancebm).