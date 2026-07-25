Act de restitutio pentru băimăreni

Gunoaiele sunt tot acolo. Birourile fostului combinat chimic Phoenix arată ca după război, dar… au fost eliberate de asistații social de acolo! Un act de restitutio pentru memoria acestui oraș. Pentru miile, poate zecile de mii de oameni ce au lucrat acolo, ce intrau cu șapca-n mână în acele birouri, a fost o durere să vadă clădirile emblematice distruse, devalizate, bonus crime și chestii dubioase de vânzare. Acum, în ușa clădirii de birouri a fost pusă o placă mare de beton, ca să oprească accesul. Chit că toate ferestrele sunt sparte, se poate intra fără probleme. Unii își mai fac veacul prin jur, la fel prin curte. Dar băimărenii au primit satisfacție, simbolul orașului minier a fost lăsat în pace. De asemenea, frații Oscar și Artur Wieser, cei ce au construit combinatul chimic, s-au oprit din răsucirea din morminte.