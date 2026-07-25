August Cultural la Sighetu Marmației

Centrul Cultural Sighetu Marmației vă invită să trăiți un august plin de culoare, tradiție și emoție. Fiecare zi aduce o nouă poveste: cântece și dansuri populare, meșteșuguri autentice, cavaleri și legende medievale, muzică și întâlniri cu oameni care păstrează vie frumusețea culturii noastre.

Printre evenimentele anunțate în această lună se numără: Festivalul Internațional de Folclor „MARA”, Târgul Meșteșugarilor, Lumea medievală, Cântecele tinereții, Culori sonore, Festivalul Internațional de Film MMIFF 2026, Festivalul concurs de muzică folk „Floare de colț”, Masterclasul „Sighet International Music Summer”.

Festival Internațional de Folclor „MARA”

Centrul Cultural Sighetu Marmației vă invită în 1 august la Festivalul Internațional de Folclor „MARA” – Ediția a III-a, o sărbătoare a prieteniei, a costumelor populare și a valorilor care ne unesc. Festivalul Internațional de Folclor „MARA” este „o sărbătoare universală care adună lumea laolaltă prin firul nevăzut, dar puternic, al tradițiilor străbune. Sub cerul cald al verii, pașii dansului bat în ritmul inimii pământului, iar muzica și portul popular devin un limbaj comun în care ne înțelegem cu toții, fără cuvinte, uniți de aceeași dragoste pentru rădăcini”.

Evenimentul se va desfășura în Parcul Central din Sighetu Marmației după următorul program:

17:00 – Parada ansamblurilor participante;

18:00 – Spectacol folcloric.

Târgul Meșteșugarilor – Tradiția prinde viață la Sighetu Marmației

În zilele de 1și 2 august, Parcul Central din Sighetu Marmației se va transforma într-un loc al poveștilor țesute cu migală, al culorilor vii și al meșteșugurilor păstrate cu suflet din generație în generație. Târgul Meșteșugarilor vă invită să pășiți într-o lume în care mâinile dibace dau viață lemnului, lutului, firului și inimii românești. Veți descoperi creații autentice, oameni minunați și farmecul tradițiilor.

Școala de Vară Sighet International

Sighet International Music Summer, a treia ediție, are loc în perioada 9-16 august. 10 tineri pianiști din șase țări participă la școala de vară din Sighetu Marmației, susținută de pianiștii Aurelia Vișovan și Can Çakmur. „Este din nou acea perioadă a anului. Sighet International Music Summer se apropie în curând, cu 10 tineri pianiști selectați din 6 țări. Mulțumiri autori­tă­ților din Sighetu Marmației și Kawai Pianos pentru că au făcut din nou posibile toate acestea”, a transmis pianista Aurelia Vișovan. Ediția din acest an propune trei evenimente: 10 august, de la ora 19.00, la Școala de Muzică din Sighetu Marmației, Aurelia Vișovan și Can Çakmur vor susține un concert de deschidere la două piane. Vineri, 14 august, de la ora 19.00 și tot la Școala de Muzică, tinerii participanți la Sighet International Music Summer vor susține concertul de închidere. Între cele două borne, în perioada 10-14 august, cursurile de pian pentru participanții la școala de vară din Sighetu Marmației sunt deschise pentru public. Intrarea este liberă la toate evenimentele. Donațiile sunt binevenite și vor fi direcționate integral către Școala de Muzică.

Festivalul Național Concurs de Muzică Folk „Floare de Colț” – Ediția a XIV-a

În zilele de 15 și 16 august 2026, în Parcul „Grădina Morii” din Sighetu Marmației sunteți invitați pentru două seri dedicate muzicii folk, unde voci, acorduri de chitară și povești cântate vor da viață unor recitaluri memorabile, într-un cadru natural deosebit, transformând fiecare seară într-o experiență de neuitat. Festivalul Național Concurs de Muzică Folk „Floare de Colț”, ajuns la ediția a XIV-a, aduce pe scenă tineri artiști talentați și interpreți consacrați, într-o atmosferă caldă, în care fiecare acord de chitară devine o punte între oameni și fiecare vers spune o poveste.