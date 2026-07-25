Aventură pentru întreaga familie la Breb

Asociația Energia Mișcării vă așteaptă în 1 august la Căsuța din Grădina Breb, la „cea de a V-a ediție a super evenimentului inedit, educativ, provocator, distractiv și necompetițional pentru toată Familia”. În cadrul evenimentului, copiii, adolescenții, părinții și bunicii sunt provocați să parcurgă curse cu obstacole. Înscrierile se fac completând formularul de la adresa: https://forms.gle/WWdM7kEXd1zHdL6S6

„Este un super eveniment care face parte din Circuitul Energia Mișcării și este organizat de Asociația Energia Mișcării, familia Daco Spartanii în parteneriat principal cu prietenii noștri de la STG Baia Mare, STG Kids Baia Mare. Anul acesta vom avea în premieră și o provocare de distracție cu puști și pistoale cu apă printre obstacole, cu toții împreună, copii și adulți”, precizează organizatorul evenimentului, Remus Diaconu.

Programul este următorul: ora 10.30 – întâlnire la Căsuța din Grădina Breb; ora 11 – Startul cursei Iepurașul Daco Spartan, 1,5 km cu obstacole tradiționale pentru copiii cu vârste între 3-5 ani însoțiți de adulți; ora 11:30 – Startul cursei Bursucul Daco Spartan, 3 km cu obstacole tradiționale pentru copiii cu vârste de 6/7 ani + (cei cu vârste de 8/9 ani + nu este obligatoriu să fie însoțiți de către adulți; ora 12.00 – se dă startul curselor speciale cu obstacole tradiționale pentru SUPER EROII cu Nevoi Speciale; ora 12.30 – Startul cursei Lupul Daco Spartan 5 km cu obstacole tradiționale pentru Copii și Adulți împreună; ora 13.30 – participanții mănâncă, se joacă, dansează și sărbătoresc finalizarea aventurii; ora 19:00 – foc de tabără, muzică, dans și alte surprize pentru cei care vor rămâne cazați în zonă.

Toți participanții vor primi la finalizarea cursei medalii, diplome, mâncare, apă și desert. Banii care se vor strânge de pe urma participării voastre se vor folosi de Asociația Energia Mișcării (ONG) pentru a acoperi o parte din cheltuielile acestui eveniment.

Donația pentru copiii cu vârste între 4 și 17 ani este de 40 lei, iar pentru cei între 18 și 60 ani este de 50 lei în contul asociației nonprofit Asociația Energia Mișcării, banca BCR: RO47 RNCB 0182 1715 2638 0001. Confirmarea donației se face fie la adresa email: asociatiaenergiamiscarii@gmail.com, fie prin mesaj privat pe pagina de Facebook: Asociatia Energia Miscarii sau whatapp 0728-309191.