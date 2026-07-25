Consiliul Județean Maramureș accelerează lucrările pe DJ 182B Baia Mare – Coaș

Consilierii județeni au aprobat, în ședință de îndată, măsurile necesare pentru realizarea unei rute alternative destinate în special locuitorilor din Cătălina și Coltău. Investiția pentru amenajarea drumului provizoriu va depăși un milion de lei, iar circulația va fi permisă autovehiculelor cu masa de până la 3,5 tone. Soluția este destinată reducerii disconfortului suportat de locuitorii din Coltău, Cătălina și din zonele apropiate pe durata lucrărilor de reabilitare a DJ 182B Baia Mare–Coaș și a reconstrucției podului peste râul Lăpuș.

Prin hotărârea adoptată de plenul Consiliului Județean, instituția județeană va prelua temporar suprafețe de teren aflate în proprietatea comunelor Recea și Coltău. Aceste terenuri vor fi folosite exclusiv pentru amenajarea capetelor traversării și a drumurilor de acces necesare rutei provizorii. După finalizarea lucrărilor de reabilitare a DJ 182B, deschiderea circulației pe noul pod de la Cătălina și desființarea traversării provizorii, terenurile vor fi predate înapoi către Comuna Recea și Comuna Coltău, în baza unor procese-verbale de predare-primire.

„Am cerut administrațiilor din Coltău și Recea să adopte hotărârile necesare pentru cedarea temporară către Consiliul Județean a suprafețelor care vor reprezenta capetele traversării. Am identificat un loc după digul de la Cătălina, către Mocira, unde albia permite amenajarea unei treceri provizorii. Nu vorbim despre un pod permanent, ci despre o soluție temporară, sigură și funcțională, care să îi ajute pe oameni până la redeschiderea circulației pe podul principal”, a explicat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Pentru realizarea rutei alternative, Consiliul Județean Maramureș va colabora cu Societatea Drumuri și Poduri și cu antreprenorul care execută lucrările pe DJ 182B. În zona agricolă dintre Cătălina și Mocira va fi amenajat un drum pietruit cu o lungime de aproximativ un kilometru.

De asemenea, Consiliul Județean va aloca sume către administrațiile locale din Coltău și Recea pentru pregătirea drumurilor comunale și agricole care fac legătura cu traversarea provizorie. Valoarea estimată a investiției pentru drumul de acces depășește un milion de lei. Ruta va putea fi utilizată și de serviciile de intervenție și va reduce semnificativ timpul necesar pentru deplasarea către Baia Mare. Reabilitarea sectorului Baia Mare–Coaș continuă investițiile realizate în mandatul anterior pe Drumul Nordului și pe tronsonul dintre Coaș și Șomcuta Mare. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Consiliul Județean Maramureș trebuie să asigure o cofinanțare de aproximativ 20% din valoarea lucrărilor. În plus, mecanismul de plată presupune ca instituția județeană să achite mai întâi contribuția proprie către antreprenor și abia ulterior să solicite decontarea diferenței de la Ministerul Dezvoltării.

„Este un efort financiar foarte mare pentru bugetul județului. Pe lângă cofinanțarea de 20%, pe care trebuie să o plătim în avans, apar și cheltuieli suplimentare inevitabile într-un șantier atât de complex. Resursele noastre sunt limitate, dar avem obligația să continuăm acest drum și să îl construim corect, nu doar repede”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș.

În prezent, proiectantul analizează o soluție tehnică de stabilizare a versantului care poate presupune forarea a aproximativ 250 de piloni pentru susținerea structurii drumului. Soluția finală, numărul exact al pilonilor și valoarea lucrărilor suplimentare vor fi stabilite după încheierea evaluării tehnice. Costurile vor fi suportate suplimentar din bugetul Consiliului Județean Maramureș.

A doua provocare majoră este reconstrucția podului peste râul Lăpuș, la Cătălina. Cele două poduri existente sunt reconstruite și integrate într-o singură structură, care va deveni al doilea cel mai mare pod din județul Maramureș, după podul peste Tisa de la Sighetu Marmației, finalizat anul trecut. Pentru această lucrare a fost stabilit un termen ambițios, de aproximativ trei luni. Constructorul își menține termenul asumat pentru 15 septembrie, însă complexitatea intervențiilor poate genera întârzieri de câteva zile până la deschiderea efectivă a circulației. În această perioadă se lucrează la fundațiile structurii. În luna august sunt programate unele dintre cele mai dificile operațiuni. Pe lângă intervențiile de la pod și din zona Hagău, lucrările sunt avansate și în Satu Nou de Jos. Se execută lucrări la platforma rutieră, fundații, trotuare și accese la proprietăți.