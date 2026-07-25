Asociația Next Level Maramureș organizează activitatea „Hai cu cortul la Pietriceaua! – ediția a II-a”, în perioada 31 iulie – 2 august.

Programul weekendului:

Vineri – 31 iulie – Sosirea participanților care aleg să se cazeze în Repedea sau în împrejurimi.

Sâmbătă – 1 august – Ora 11:00 – plecarea în drumeție spre Stâna Ciorei – Pietriceaua, unde va fi instalată tabăra. Vă veți bucura de: foc de tabără; voie bună; oameni cu aceeași pasiune pentru munte; surprize pregătite de organizatori; un apus și un răsărit de neuitat. Pentru cei care nu doresc să urce pe jos, va exista posibilitatea transportului cu mijloace auto până aproape de zona de campare, contra cost.

Duminică – 2 august: După micul-dejun se va porni într-o drumeție spectaculoasă prin Munții Maramureșului, care va include: Lacul Vinderel, Vârful Mihăilecu (1.918 m), Vârful Farcău (1.957 m) – cel mai înalt vârf din Munții Maramureșului.

Înscrierile se fac completând formularul de la adresa: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdNi36xW8dICF…/viewform.