Nu e în grafic drumul Sălsig-Ulmeni-Țicău…

Ne-ar plăcea să lăudăm stadiul reabilitării drumului județean de la Sălsig prin Ulmeni și spre ieșirea spre județul vecin Sălaj. Nu putem. Dacă inițial se scoteau plăcile de beton ale fostului drum, acum aparent centrul Ulmeniului va vedea doar un strat de asfalt, chit că nu se lucrează acum în localitate. Se lucrează și se sparge unde…s-a terminat cică, la podul de la Sălsig și în alte locații unde e primul strat de asfalt turnat deja. Nu e foarte multă activitate, semn că nu se va termina repede lucrarea.