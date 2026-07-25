Rețeaua socială de tip Respiro prinde contur în Maramureș

Obiectivul Asociației ASSOC de a crea o rețea socială de tip Respiro în Maramureș este tot mai aproape de a deveni realitate. Dorința este de a dezvolta serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și familiilor acestora.

„Primăria Comunei Cicârlău a lansat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: «Construire Centru Social de tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități», în localitatea Cicârlău, județul Maramureș. Este un pas important pentru crearea unui spațiu modern și adaptat nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități și ale familiilor acestora din localitatea maramureșeană. ASSOC dezvoltă o rețea Respiro în localitățile Cicârlău, Lăpuș și Ruscova din județul Maramureș, respectiv în comunele Teaca și Coșbuc din județul Bistrița-Năsăud”, au explicat reprezentanții ASSOC.