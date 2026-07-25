Se fac demersuri pentru reabilitarea dispensarului medical din Moisei

Primăria Moisei face eforturi pentru a da drumul lucrărilor de reabilitare la dispensarul din comună. În momentul de față, proiectul a fost scos la licitație și se așteaptă rezolvarea unei contestații depuse.

„La dispensar, pe perioada lucrărilor le vom da medicilor alte spații unde să-și desfășoare activitatea. Un medic la Centrul de Informare Turistică, unul la Căminul Cultural, în corpul de alături, vom găsi soluții. Noi nu avem deocamdată probleme de lipsă de medici. Doamnele doctor sunt active și, cel mai probabil, vor rămâne și cu pensie și cu salariu. Noi de curând am avut o vizită la primărie, din partea unui medic de familie din Vișeu, care a venit să se intereseze care e situația, pentru că și-ar dori să vină în zonă. Fiind localitate mare, există interes. Dar deocamdată doamnele noastre doctor nu au anunțat că ar avea intenția să se retragă din activitate”, a declarat Grigore Tomoiagă, primarul comunei Moisei.