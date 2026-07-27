Campanie de sprijin pentru Casiana

Casiana, o fetiță din Sighetu Marmației, are nevoie de ajutorul comunității pentru recuperare, motiv pentru care familia sa a lansat o campanie intitulată „Pași pentru Casiana”, în cadrul căreia, oamenii cu suflet mare pot să dea o mână de ajutor.

„Recuperarea Casianei nu se întâmplă într-o singură ședință și nu poate fi pusă pe pauză. Ea se construiește în timp, prin exerciții repetate, terapii, programări și zile organizate în jurul unui singur obiectiv: să poată continua. În spatele fiecărui pas sunt și lucruri pe care camera nu le surprinde mereu: oboseala, drumurile, transportul, cazarea, costurile și grija familiei ca următoarea programare să nu fie amânată din lipsă de resurse. Campania «Pași pentru Casiana» s-a născut pentru a transforma sprijinul oamenilor în ajutor concret. Uneori este vorba despre continuitatea terapiilor, alteori despre un drum sau despre un obiectiv punctual de recuperare”, a declarat Katia, mama fetiței.

Fiecare donație, distribuire și mesaj bun îi ajută pe cei din jurul Casianei să nu ducă singuri această povară. Persoanele care doresc să se implice în povestea fetiței pot găsi informații despre Casiana, campanie, donații și transparență pe site-ul: https://casianagrijac.ro/. Pagina campaniei de Facebook este: @pasipentrucasiana.