Pasionații de minifotbal sunt așteptați la mijlocul lunii august la Cupa Cavnicului la Minifotbal, competiție care va ajunge în acest an la cea de-a treia ediție. Turneul se va desfășura în perioada 14-16 august, reunind echipe dornice să lupte pentru trofeu și să ofere un spectacol sportiv de calitate.

Organizatorii au dat startul înscrierilor, iar echipele interesate își pot confirma participarea până la 5 august. Pentru informații suplimentare și înscrieri, persoana de contact este Cristiano Ponde, la numărul de telefon 0754-696204.

Competiția își propune să aducă la start echipe din Cavnic și din localitățile învecinate, promovând spiritul de fair-play, competiția și bucuria jocului. După succesul primelor două ediții, organizatorii speră ca și în acest an turneul să atragă un număr mare de participanți și spectatori.

Timp de trei zile, terenul de joc va deveni locul unde pasiunea pentru fotbal, ambiția și dorința de victorie se vor îmbina într-un eveniment dedicat iubitorilor sportului. Organizatorii îi invită atât pe jucători, cât și pe suporteri să fie parte din această ediție, sub mesajul: „Hai să facem spectacol!”