Curs intensiv de instruire în chirurgie generală, organizat de Spitalul Județean

Consiliul Județean Maramureș și Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” au organizat cursul intensiv de instruire în chirurgie generală, desfășurat în cadrul proiectului transfrontalier „MEDICUNITY”, în Baia Mare, în perioada 22–23 iulie 2026.

La deschiderea oficială, manifestarea a reunit conducerea administrativă a județului, reprezentanți ai conducerii și medici chirurgi ai Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, și o delegație de elită a cadrelor medicale din Regiunea Transcarpatia (Ucraina).

Evenimentul a fost deschis de Vlad Emanuel Duruș, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, care a subliniat importanța strategică și umană a parteneriatului dintre județul Maramureș și Regiunea Transcarpatia.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare a punctat faptul că această sesiune de instruire în chirurgie generală reprezintă o nouă etapă de pregătire din cadrul proiectului, după primele module de schimb de experiență în recuperare medicală, desfășurate la Ujhorod.

„Pacienții sunt oameni peste tot, indiferent că sunt din România sau Ucraina. Esența acestor întâlniri constă într-un schimb real de experiență, în care împărtășim nu doar succesele, ci și provocările sau situațiile dificile, pentru că doar învățând unii de la alții putem oferi cele mai bune îngrijiri pacienților noștri”, a declarat dr. Lucian Bogdan, directorul medical al instituției.

Programul de instruire a beneficiat de prezența unui invitat de marcă al comunității academice și chirurgicale din România: prof. dr. Florin Graur, din partea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca, chirurg renumit în domeniile hepato-bilio-pancreatice, onco-chirurgicale și minim invazive, Fellow al Corpului Societății Europene de Chirurgie.

Directorul Spitalului Clinic Regional „Andrii Novak” din Ujhorod, dr. Yuryj Jatsyna, a mulțumit comunității maramureșene pentru primirea călduroasă și sprijinul constant acordat. Acesta a prezentat echipa de medici ucraineni prezentă în Baia Mare, compusă din profesori și șefi de secție în chirurgie laparoscopică, vasculară, toracică, urologie și ortopedie-traumatologie. Medicii din Transcarpatia au subliniat deschiderea lor totală de a prelua noi tehnici moderne, dar și de a împărtăși experiența acumulată recent, inclusiv în domeniul reabilitării complexe a răniților. Pe parcursul celor două zile de sesiuni teoretice și practice ale trainingului, medicii maramureșeni și ucraineni au apreciat valoarea schimbului de idei și a soluțiilor inovatoare privind chirurgia laparoscopică.

Valoarea totală a proiectului „MEDICUNITY” este de 1.477.416 euro. Din bugetul proiectului, Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare îi revine suma de 636.187 euro, din care 532.000 euro sunt alocați achiziției de echipamente medicale moderne pentru secțiile Chirurgie Generală și Urologie. Consiliului Județean Maramureș îi revine suma de 118.326 euro, destinată activităților de management și cooperare transfrontalieră. Atât Spitalul Județean, cât și Consiliul Județean beneficiază de 90% finanțare nerambursabilă din valoarea bugetului, iar 10% reprezintă co-finanțare, din care 8% este co-finanțare națională.