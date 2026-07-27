Declin uman în plină eră tehnologică. Dar unele lucruri nu se schimbă

Suntem de acord că Omenirea cunoaște niște provocări uriașe, de un deceniu-două încoace. Cel mai recent, omniprezența Inteligenței Artificiale, ce aparent nu mai poate fi oprită. Ajungem la scenariul Terminator? Sau vom deveni tot mai leneși, mai ajutați, mai dependenți?

În paralel însă, noi nu mai suntem ce am fost. Și așa civilizația și „totul mură-n gură” ne-a adus în faza în care nu gătim, nu ne descurcăm fără curent și Internet. Nu vorbim despre a planta, vâna, căuta o sursă de apă. De a înjgheba un adăpost. Adică, minimele cerințe pentru supraviețuire. Vă mirați că după câte un dezastru natural sunt exagerat de multe victime? Păi, nu suntem în stare să ne asigurăm hrană, apă, adăpost. Să ne facem un foc să ne încălzim. Primele cerințe. În care strămoșii excelau. Avem în schimb multă, foarte multă personalitate. Suntem din ce în ce mai „ocoși” fără acoperire. Cu telefonul dosit în buzunarul din spate, de la blugi. Din păcate, se aplică la orice nivel. Din păcate, se vede din spațiu. Dar unele lucruri nu se schimbă, deși e vizibil că sunt nefavorabile nouă, Omenirii. Unele tare/sechele rămân.

Uite, după o săptămână, încă nu s-au stins ecourile Campionatului Mondial de Fotbal, ba parcă se întețesc. Argentinienii au strâns 80.700 de semnături pe o petiție care cere rejucarea finalei, deși au avut posesia mingii sub 30%, au avut 2 șuturi la poartă față de 22 ceilalți. Au faultat grobian, au mințit, au făcut teatru, au dat cu pumnul. Lumea a fost șocată, îl dă jos chiar pe Messi de pe piedestal. Altă petiție se pregătește să intre în Guiness Book, 23 de milioane de oameni au semnat pentru suspendarea Argentinei de la următoarele Cupe Mondiale pentru că nu știu ce e acela fair play. Noi, românii însă, tăcem mâlc… noi înțelegem teatrul, faultul, tăvălitul pe jos, minciunica, sunt arme fotbalistice vechi. Deși trebuia să se înțeleagă, că odată cu tehnologia sus-amintită, cu VAR, camere video performante, plus dronă deasupra terenului, nu te mai arunci pe jos din senin, nu tragi de tricou apoi faci pe virginica etc. Nu și nu. Ocoși fără acoperire.

Dar nu stă lumea-n Fotbal. Între timp, alte „minuni” se petrec în lume și nu, nu se schimbă. La acest moment, ICE au în detenție 65.765 de persoane, ba iar au ucis una aiurea. Un mort nevinovat era turist mexican, chiar turist, fugărit de ICE. SUA au un senator, Mitch McConnel, ce n-a mai dat pe la muncă de mai mult de o lună și se tot scot poze AI cu el bine mersi la spital, iar familia tace timorată. SUA ia în calcul o operațiune specială în Mali, dacă tot au câștigat deja de 25-30 de ori războiul cu Iranul, ba au și deblocat strâmtoarea Ormuz atât de bine de tocmai tribul Houthi blochează și dincolo, în Marea Roșie, cu sprijin și rachete iraniene. Evident, cresc iar prețurile la combustibil. Și nu numai la scară largă. Se profită masiv. Avem în Maramureș un proprietar de benzinărie care, atent la geopolitică, scumpește constant, când simte el că…Ormuz, combustibilul, la 9.99 lei. Periodic. Trebuie să aibă linie direct cu Trump, cum altfel?

Și pentru că am ajuns acasă, salutăm alte tare/sechele. Neaoșe. Au început greve diverse ale bugetarilor, deși li se sugerează că pot face toate grevele din lume, nu mai sunt bani indiferent cine ar veni la putere. Chiar așa, cine vine are de scos, din portofel probabil, un miliard de euro pentru Justiție, ei au decis că sunt banii lor și gata. Bine, primarul comunei Grindu din Ialomița a mers mai departe și s-a dat pe el însuși în judecată, pentru mărirea salariului. Da, el a dat Primăria în judecată. Cum nu-s bani? Ați auzit de Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA? Pe scurt, Statul plătește Statului chirie ca să stea în clădire a Statului, prin compania de mai jos, cu 36 de angajați și director cu 5000 euro salariu.

În mare, degeaba avem A.I., degeaba ne urmărește Internetul și la buda-n curte. Calitatea umană nu crește, ba se degradează. În scenariul Terminator, o companie-două-trei controlează Lumea și ne ține în viață doar. Existăm, minimalist. Muncă, mâncare, alcool, droguri, jocuri de noroc. Sună cunoscut? Se petrece? Păi, nu ne-au spus asta filmele SF de vreo 50 de ani încoace, în fel de fel de modalități? Noi nu și nu, că Arnold e bun, e republican de-al nostru!