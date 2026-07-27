Festivalul ,,Câte flori pe Iza-n sus” din Dragomirești, anulat din lipsa banilor

Festivalul de folclor ,,Câte flori pe Iza-n sus” nu va mai fi organizat anul acesta, anunță oficialii Primăriei Dragomirești, care au precizat că decizia a fost luată din cauza lipsei fondurilor. Administrația publică preferă să aloce banii din buget pentru continuarea lucrărilor la proiectele de dezvoltare.

„În contextul creșterii cheltuielilor cu investițiile, pentru finalizarea proiectelor pe fonduri europene și guvernamentale, la care se adaugă necesitatea începerii lucrărilor la drenul pentru sistemul de apă, Primăria orașului Dragomirești va propune Consiliului local anularea Festivalului ,,Câte flori pe Iza-n sus” și distribuirea fondurilor către lucrările care trebuie finalizate anul acesta”, au anunțat oficialii primăriei.