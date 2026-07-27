În Băiuț, asfaltări în curs

În comuna Băiuț se asfaltează la acest moment o stradă, în centrul de comună, urmând ca alte două, câte una în Strâmbu și una în Poiana Botizii, să vină la rând. Pe locul fostei școli din Strâmbu se fac documentații pentru un centru de zi pentru bătrâni, deși localnicii ar vrea un cămin de bătrâni în adevăratul sens al cuvântului, spune primarul Kris­tiana Bertoti. De asemenea, Băiuțul vrea să prindă ultimul tren Saligny, pentru rețele de apă și canalizare, deși documentațiile sunt în lucru din 2021.