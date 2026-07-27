În Maramureș, Asociația R.O.S.T. vine cu propuneri în vederea evaluării riscului de incendiu la bisericile monument istoric

Asociația R.O.S.T. a salutat inițiativa Instituției Prefectului și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș privind evaluarea riscului de incendiu la bisericile monument istoric din județ și își exprimă aprecierea pentru mobilizarea instituțiilor implicate. Potrivit informațiilor comunicate public de Instituția Prefectului, în următoarele 30 de zile urmează să fie desfășurată o evaluare a vulnerabilităților și factorilor de risc la bisericile monument istoric din județ.

„Incendiul produs la biserica de lemn din Posta a constituit evenimentul care a determinat inițierea prezentului demers instituțional. Având în vedere situația deosebită a bisericii de lemn din Posta, apreciem oportună elaborarea unei foi de parcurs distincte, care să stabilească etapele, responsabilitățile și calendarul măsurilor necesare pentru: documentarea completă a stării actuale; protejarea și conservarea vestigiilor; stabilirea responsabili­t­ă­­ților instituționale; identificarea etapelor și surselor de finanțare necesare documentării, conservării și, dacă este cazul, a restaurării. De asemenea, apreciem că analiza instalațiilor electrice, a instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului și a posibilită­ților de intervenție necesită competențe tehnice specifice. În măsura în care asemenea competențe nu există deja în cadrul grupului de lucru, considerăm oportună cooptarea unor specialiști în instalații electrice și, după caz, în instalații pentru stingerea incendiilor, atestați M.L.D.P.A. (preferabil și M.C.) astfel încât analiza să poată identifica deficiențele existente, cât mai corect și mai complex”, apreciază reprezentanții Asociației R.O.S.T.

Aceștia mai afirmă că ar fi utilă utilizarea termografiei în cadrul verificărilor instalațiilor electrice. „Întrucât evaluările vor fi realizate într-un interval foarte redus de timp, și probabil de mai multe echipe, apreciem că înainte de prima deplasare în teren trebuie stabilită o Metodologie de lucru. Asociația Biserici Înlemnite a elaborat și aplicat, în cadrul unui proiect desfășurat în acest an, o metodologie de inventariere a instalațiilor electrice pentru bisericile de lemn din Banat și și-a exprimat disponibilitatea de a o pune la dispoziția autorităților. Considerăm că analizarea acestei metodologii în vederea conceperii propriei Metodologii de evaluare poate contribui la creșterea calității evaluărilor și la asigurarea unei abordări unitare”, a mai punctat președintele Asociației R.O.S.T., Laura Zaharia.