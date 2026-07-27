În Maramureș, magistrala de gaz este construită, urmează conectarea la rețele în localitățile județului

La Ocna Șugatag a avut loc o amplă întâlnire de lucru, dedicată dezvoltării infrastructurii de gaze naturale din județul Maramureș. La discuții au participat conducerea Consiliului Județean Maramureș, majoritatea primarilor din județ, Ion Sterian, directorul general al Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz, Mircea Man, secretarul general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, precum și echipele de specialiști ale instituțiilor reprezentate.

Întâlnirea a fost organizată pentru analizarea pe fiecare localitate a stadiului proiectelor de înființare și extindere a rețelelor de distribuție a gazelor naturale, atât în Maramureșul Voievodal, cât și în Țara Lăpușului și în zona de sud a județului. Au fost discutate finanțările obținute de administrațiile locale în anul 2022 prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, stadiul studiilor de fezabilitate, contractele care urmează să fie semnate, avizele de racordare și avizele tehnice, dar și problemele administrative sau tehnice care împiedică anumite proiecte să avanseze.

Magistrala Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa, baza dezvoltării rețelelor locale

Maramureșul beneficiază deja de o infrastructură strategică importantă: conducta de transport al gazelor naturale Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa. Magistrala are o lungime de aproximativ 88 de kilometri, o valoare de circa 100 de milioane de lei și a fost finalizată în anul 2023. Aceasta traversează municipiul Sighetu Marmației, orașele Vișeu de Sus, Dragomirești și Săliștea de Sus, precum și mai multe comune de pe Valea Izei și de pe traseul către Borșa. Investiția a fost declarată obiectiv de importanță națională și reprezintă infrastructura principală de transport de la care pot fi dezvoltate racordurile, stațiile de reglare-măsurare și rețelele locale de distribuție.

Primul rezultat concret al acestei infrastructuri este vizibil în comuna Sarasău, unde rețeaua locală de distribuție a fost pusă în funcțiune, iar gazul a ajuns deja la consumatori. „La Sarasău am văzut că se poate. Magistrala a fost urmată de investiția locală, iar gazul a ajuns efectiv la oameni. Acesta trebuie să fie traseul și pentru celelalte comunități din județ”, a precizat președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea.

Doar puțin peste 30% din județ este conectat la rețeaua de gaze

În prezent, în județul Maramureș există peste 350 de kilometri de conducte de transport, mai mult de 28 de kilometri de racorduri de alimentare și 32 de stații de reglare-măsurare. Cu toate acestea, doar puțin peste 30% din județ este conectat la rețeaua de gaze naturale. Aceste date arată că, deși infrastructura principală a fost dezvoltată, mai sunt necesare investiții importante pentru ca beneficiile ei să ajungă într-un număr cât mai mare de localități. Pentru realizarea rețelelor locale este nevoie de colaborare între administrațiile publice, Transgaz, operatorii de distribuție, ANRE și Ministerul Dezvoltării, precum și de identificarea unor surse de finanțare care să completeze sumele alocate prin Programul „Anghel Saligny”.

În cadrul întâlnirii, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a transmis că documentațiile aferente proiectelor din Maramureș vor fi analizate cu celeritate, astfel încât administrațiile locale să poată parcurge mai rapid procedurile necesare. Pentru fiecare comunitate au fost prezentate stadiul proiectului, documentele existente și etapele care trebuie continuate. Primarii au avut posibilitatea să primească răspunsuri directe la problemele întâmpinate și să clarifice aspectele referitoare la racordare, avizare și soluțiile tehnice.

Transgaz pregătește interconectarea Maramureșului cu Bucovina

Un alt subiect important al întâlnirii a fost proiectul de interconectare a sistemului de transport al gazelor naturale din Maramureș cu infrastructura existentă în Bucovina. Transgaz lucrează la studiile de fezabilitate pentru realizarea unei noi conducte pe traseul Borșa – Cârlibaba – Vatra Dornei. Aceasta ar urma să lege magistrala Sighetu Marmației – Borșa, deja finalizată, de conducta Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, aflată în func­țiune. Prin realizarea acestei investiții, Maramureșul ar putea fi alimentat cu gaze naturale din două direcții. Noua legătură ar crește siguranța alimentării și ar contribui la echilibrarea Sistemului Național de Transport.

În perioada următoare vor fi centralizate problemele identificate, documentele care trebuie completate și soluțiile necesare pentru proiectele aflate în diferite etape de pregătire sau implementare. „Vom ține aproape Transgaz, ANRE, Ministerul Dezvoltării și administrațiile locale și vom căuta soluții de finanțare, pentru că sumele obținute prin Programul «Anghel Saligny» nu acoperă toate nevoile existente”, a declarat Gabriel Zetea.