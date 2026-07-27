Turismul din Maramureș suferă, din cauza tăierii voucherelor de vacanță

Numărul turiștilor care vin în Maramureșul Istoric pentru a-și petrece concediul a scăzut de la an la an. Primarii din zonă spun că tăierea voucherelor de vacanță este principala cauză pentru acest fenomen. În plus, instabilitatea guvernamentală a determinat multe familii să-și păstreze economiile.

„Nu știm ce se întâmplă, dar numărul turiștilor a scăzut. După ce Guvernul a tăiat voucherele de vacanță, oamenii nu mai vin. S-a redus numărul lor de la an la an. Încercăm să le oferim mai multe variante, pentru a sta cât mai mult în Maramureș, dar lipsa banilor își spune cuvântul. Este și această instabilitate guvernamentală care afectează turismul, pentru că oamenii care au economii, nu se duc în concediu și stau să vadă ce se va întâmpla. O să încercăm să mai facem trasee turistice în zonă, un punct panoramic. Am dori să realizăm asta sus pe Măgura, unde este o panoramă de vis pe care dorim s-o valorificăm. Încercăm să le oferim turiștilor tot mai multe.

Nu are nici Borșa turiști. Noi avem pensiuni care au grupurile lor, care vin an de an aici. Eu zic că moiseienii sunt mult mai primitori. Am discutat și cu cei de la Vișeu, de la Mocăniță, a scăzut extraordinar numărul de turiști. Dacă anul trecut pe vremea asta erau câteva sute, acum nu sunt nici 50%. Eu zic că lipsa voucherelor a tăiat elanul”, a declarat Grigore Tomoiagă, primarul comunei Moisei.

Situația este similară însă și-n cazul turiștilor străini. Dacă înainte zona Maramureșului Istoric era luată cu asalt de aceștia, anul acesta lucrurile stau complet diferit.

„Nici turiștii străini nu prea vin. În acest sens, am avut o discuție, deoarece Camera de Comerț și Industrie Europeană vrea să vină în zonă, le place Maramureșul. Vom avea o întâlnire la Baia Mare, pentru că ar fi disponibili să aducă 200-300 de turiști pe săptămână, să-i țină 10 zile. Noi, în Moisei, avem peste 1.000 de locuri de cazare, dar de la o zi la alta se deschid noi camere de închiriat și avem unități de cazare noi. În luna septembrie o să fac o întâlnire cu proprietarii de pensiuni pentru a găsi soluții de promovare mai mult a turismului”, a mai precizat Grigore Tomoiagă.