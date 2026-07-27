În cadrul manifestărilor „Zilele Rohiei”, ediția a XXVII-a, dedicată centenarului mănăstirii, marți, 28 iulie, de la ora 10, va avea loc simpozionul „Un secol de la întemeierea Mănăstirii «Sfânta Ana» Rohia”, organizat de Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, Fundația N. Steinhardt și Mănăstirea Rohița. Din partea Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” vor participa și vor lua cuvântul în cadrul evenimentului, dr. Teodor Ardelean, directorul instituției și conf. univ. dr. Florian Roatiș.