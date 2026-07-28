Cauciucuri aruncate în râul Săsar

Pe adresa redacției am primit o sesizare din partea cititorilor privind deșeurile din râul Săsar. În zona Podul Viilor din Baia Mare, un cetățean a reclamat prezența unor anvelope în râul Săsar.

În urma sesizării instituțiilor competente vizavi de această situație de către redacția Graiul Maramureșului, conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA )Maramureş a precizat că a trimis un reprezentant al instituției la fața locului, pentru a verifica cele semnalate de băimăreni.

”Un delegat din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş s-a deplasat pe teren, în mun. Baia Mare, pentru a verifica cursul de apă Săsar în zona menționată de dumneavoastră şi a constatat existența deşeurilor (în special cauciucuri) în albia minoră. Ca urmare a celor prezentate anterior, vă comunicăm că Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş va interveni, prin personalul propriu, pentru degajarea deșeurilor din albia minoră a cursului de apă Săsar”, se arată în răspunsul trimis de conducerea instituției.

SGA Maramureș precizează că responsabilitatea privind curățarea deșeurilor din râul Săsar revine și autorităților locale. Ordonanța de Guvern nr. 21 din 30.01.2002 privind gospodărirea localităților urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, la Articolul 8 prevede că: ”Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primăriile au obligația să asigure, în condițiile legii: curățenia și salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor.”

Conform Legii Apelor 107/ 1996, cu modificările și completările ulterioare, Articolul 33 prevede că: ”Proprietarii/administratorii lucrărilor inginereşti de artă (poduri) sunt obligați să asigure secţiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuială proprie, în limita a două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră aval, pentru a respecta parametrii avizați”.

Articolul 34 prevede că: ”În zonele în care albiile sunt amenajate prin lucrări de apărare, consolidare, terasamente sau alte asemenea lucrări, obligația de întreținere, reparare sau refacere a unor astfel de lucrări, ca şi de întreţinere a albiilor în zona amenajată, a cuvetelor şi a malurilor revine celor care au în administrare sau în exploatare lucrările respective”.