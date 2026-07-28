Centrul de zi din Șomcuta Mare s-a finalizat

Veste bună pentru seniorii din Șomcuta Mare. S-au finalizat lucrările la Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din oraș. Este un loc în care ei își vor putea petrece timpul făcând activități recreative.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice este amplasat pe spațiul în care au existat anexele fostului spital din localitate. Scopul centrului este ameliorarea stării persoanelor vârstnice prin diverse activităţi distractive, creative şi spirituale, precum și îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prevenirea instituţionalizării acestora. Astfel, într-un spaţiu cochet, familiar şi ospitalier, persoanele vârstnice vor avea posibilitatea să socializeze și să îşi petreacă timpul în mod cât mai plăcut. Contractul de finanțare nerambursabilă pentru realizarea investiției a fost semnat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Orașul Șomcuta Mare în luna decembrie 2023, obiectivul fiind realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 13. Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului este de 7.261.899 lei.