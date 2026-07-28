Două șahiste din Maramureș reprezintă România la Campionatul European pe echipe

Două sportive din Maramureș fac parte din lotul României care participă la Campionatul European de șah pe echipe pentru tineret, competiție desfășurată în perioada 25 iulie – 2 august, la Pardubice, în Cehia.

Este vorba despre Carla-Ioana Marchiș, legitimată la Clubul Tinerii Lei Baia Mare, care evoluează în echipa Girls U12, și Sara Maria Șunea, de la Academia de Șah Maramureș, selecționată în echipa Girls U18.

La întrecerea continentală participă 66 de echipe și aproximativ 220 de jucători din întreaga Europă. România este prezentă în patru secțiuni de concurs, iar cele două sportive maramureșene au șansa de a concura împotriva unora dintre cele mai bune tinere jucătoare de șah de pe continent.