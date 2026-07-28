Gura lumii☺Acul în carul cu fân

Sau chiar „pă nicări ca Vida Gheza”, cum s-ar traduce în limba maramureșeană. Cam de­finește poza ce se petrece în lumea politică. În curând se va și adeveri.

Sau cum ar zice AI, că l-am întrebat și e mai inept decât credeam, e „și cu caii și cu fânul în căruță” zice el, dar ne-a avertizat la modul cel mai serios următoarele: „Pentru a evita problemele practice atunci când transporți o căruță cu fân și ai nevoie ca și caii să fie hrăniți, dar fânul să ajungă intact la destinație: Asigură încărcătura: Fâ­nul trebuie legat bine cu frânghii sau plase, altfel caii pot începe să mănânce din el chiar în timpul mersului, destabilizând că­ruța. Res­pectă ritmul cailor: Caii de tracțiune nu sunt mașini; în funcție de greutatea căruței, aceștia au nevoie de pauze regulate de hidratare și de un ritm constant pentru a parcurge distanțele zilnice. Atenție la traseu: Dacă circuli pe drumurile publice, este obligatoriu ca atelajul să fie semnalizat corespunzător și să se evite intersecțiile aglomerate unde vizibilitatea este redusă”. Ne-am înțeles? Nu.