Investiție de aproape 30 de milioane lei în Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuș

Un proiect strategic se pregătește să devină realitate în Maramureș: Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuș, un spațiu dedicat investițiilor, inovării și dezvoltării economice. Cu o investiție de aproape 30 de milioane de lei, proiectul va crea infrastructura necesară pentru atragerea companiilor, dezvoltarea unor afaceri competitive și stimularea creșterii economice în zonă. Parcul va reuni mediul de afaceri, cercetarea, educația și tehnologia într-un ecosistem care va încuraja colaborarea, inovarea și dezvoltarea. Proiectul este finanțat de ADR Nord-Vest prin Re­gio Nord-Vest, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.