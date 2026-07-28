Mille Tveit Porsmyr: „Vreau să ajut Minaur să lupte pentru primele locuri”

Handbalista norvegiană Mille Tveit Porsmyr, noul centru al echipei feminine CS Minaur Baia Mare, spune că transferul în România este cel mai important pas din cariera sa.

Într-un interviu acordat paginii de socializare a clubului, jucătoarea a vorbit despre motivele pentru care a ales Minaur, despre campionatul României și despre obiectivele pe care le are în noul sezon.

Sportiva afirmă că a dorit să iasă din zona de confort și să joace într-un campionat puternic.

„Este un pas important în cariera mea și o provocare pe care o așteptam cu nerăbdare. Minaur Baia Mare este un club cu tradiție și ambiții mari, așa că a fost o oportunitate pe care nu o puteam refuza.”

Norvegianca spune că s-a adaptat repede la noua echipă și că a fost primită foarte bine de colege și de staff.

„Am fost primită foarte călduros și mă simt deja parte din familia Minaur. Simt că avem un grup foarte bun, cu multă experiență și un spirit competitiv puternic.”

Despre Liga Națională, Mille Tveit Porsmyr consideră că este una dintre cele mai puternice din Europa.

„Liga din România se bucură de o reputație internațională foarte bună. Este un campionat cu multe echipe puternice, intensitate ridicată și un stil de joc fizic. Sunt entuziasmată să mă testez la acest nivel și să ajut echipa Minaur să lupte pentru cele mai înalte poziții.”

Întrebată care este visul său alături de formația băimăreană, handbalista a răspuns clar:

„În primul rând, vreau să ajut echipa Minaur să aibă succes. Sper ca, împreună, să putem lupta pentru primele locuri în campionatul României și să ne calificăm din nou în competițiile europene, oferind totodată fanilor momente memorabile.”

Jucătoarea a amintit și de Camilla Herrem, singura hand­balistă norvegiană care a mai evoluat în Baia Mare.

„Este ceva special să calc pe urmele unei jucătoare cu o asemenea moștenire și sper să las și eu o amprentă pozitivă asupra clubului.”