Parcul din Baia Mare de pe Vasile Alecsandri a fost refăcut și modernizat

Față nouă și îmbună­tățită pentru parcul de pe strada Vasile Alecsandri din Baia Mare, afectat de lucrările de apă-canal. Constructorul nu numai că a refăcut zona verde, dar i-a adus și îmbună­tățiri.

”Chiar dacă a durat mai mult decât ne-am propus, parcul de pe strada Vasile Alecsandri arată astăzi cu mult mai bine ca înainte. Nu a fost refăcut doar pavajul sau spațiul verde, ci și locul de joacă, în acest fel redându-se orașului și băimărenilor un parc generos aflat într-o zonă intens circulată. S-a lucrat încet, dar bine, iar constructorul a înțeles să refacă mai mult decât suprafața afectată în urma lucrărilor, compensând într-un fel disconfortul creat de șantier și întârzierea refacerii. În toamnă mai trebuie să planteze gardul viu pentru a fi terminată lucrarea complet. Dorința noastră este ca aceste șantiere să aducă pe lângă o infrastructură edilitară mult îmbunătățită și o infrastructură rutieră și nu numai înnnoită. Astfel, poate vom trece mai ușor peste disconfortul pe care îl aduce inevitabil orice șantier”, a punctat Horia Buhan, administratorul public al orașului. Mai urmează finalizarea pistelor de biciclete, de o parte și de alta a parcului. Ele fac parte din tronsonul de mobilitate urbană care se întinde de-a lungul străzii Alecsandri, până la intersecția de la Complex Europa. De asemenea, acum se reface și locul de joacă din parc.