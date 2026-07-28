Peste 500 de sancțiuni într-o săptămână

Polițiștii rutieri din Maramureș au aplicat 535 de sancțiuni contravenționale în perioada 20–26 iulie, în cadrul unei acțiuni dedicate siguranței pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.

Pe parcursul unei săptămâni, oamenii legii au desfășurat acțiuni de informare și prevenire, dar și controale în trafic, pentru a reduce numărul accidentelor în care sunt implicați participanții vulnerabili la trafic.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate bicicliștilor, care au primit 407 amenzi. Alți 48 de utilizatori de trotinete electrice au fost sancționați pentru nerespectarea regulilor de circulație, iar 80 de pietoni au fost amendați după ce au încălcat prevederile Codului Rutier.