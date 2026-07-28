Tânăr de 19 ani, rănit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

Un tânăr de 19 ani a ajuns la spital după un accident rutier produs pe strada Mesteacănului din Baia Sprie.

Evenimentul a avut loc luni, 27 iulie, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112. Din primele cercetări a reieșit că tânărul conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Baia Sprie, iar, din cauza unor preocupări care i-ar fi distras atenția, a pătruns pe sensul opus de mers, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp.

În urma impactului, șoferul a fost rănit și transportat la spital pentru investigații medicale.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.