Participarea sportivilor de la Academia de Șah Maramureș la Campionatul European de Șah Rapid și Blitz pentru Copii și Juniori, desfășurat la Rzeszów, în Polonia, a adus rezultate care confirmă valoarea șahului maramureșean. La competiție au luat parte aproape 950 de jucători din 32 de țări, iar clubul băimărean a fost reprezentat de Teodora Pintea, Matei Liga, Alexandru Pașca și Sara Șunea.
Cel mai aproape de podium a fost Matei Liga, care a avut un parcurs foarte bun în proba de șah rapid. După mai multe victorii importante, el a încheiat concursul pe locul 4, la egalitate de puncte cu vicecampionul european, confirmând că se află printre cei mai buni șahiști ai categoriei sale de vârstă.
O evoluție apreciată a avut și Teodora Pintea, care, după puțin peste un an de la debutul în competițiile oficiale, a terminat pe locul 13 la Campionatul European, demonstrând un progres remarcabil.
Alexandru Pașca a acumulat o nouă experiență importantă la nivel internațional. Chiar dacă nu a obținut rezultatul dorit, prestația sa confirmă potențialul unui sportiv care se numără printre cei mai valoroși șahiști români ai generației sale.
Cea mai mare performanță a fost reușită de Sara Șunea, care a cucerit două medalii de argint. Rezultatele obținute completează un palmares impresionant și confirmă forma excelentă a sportivei, una dintre cele mai valoroase junioare din șahul românesc.
La finalul competiției, delegația României a încheiat Campionatul European cu cinci medalii – două de aur și trei de argint.
Tinerii șahiști din Maramureș au confirmat la Campionatul European
Participarea sportivilor de la Academia de Șah Maramureș la Campionatul European de Șah Rapid și Blitz pentru Copii și Juniori, desfășurat la Rzeszów, în Polonia, a adus rezultate care confirmă valoarea șahului maramureșean. La competiție au luat parte aproape 950 de jucători din 32 de țări, iar clubul băimărean a fost reprezentat de Teodora Pintea, Matei Liga, Alexandru Pașca și Sara Șunea.