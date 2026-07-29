Ateliere de weekend la Muzeul Satului

Atelierele de weekend continuă la Muzeul Satului din Baia Mare cu activități pentru copii, tineri și adulți.

Veți putea descoperi meșteșuguri diferite: de la modelarea lutului, pielărit până la creații handmade, atelier de croșetat păpuși. Fiecare întâlnire propune o activitate diferită, iar participanții vor fi îndrumați pas cu pas de meșteri, artizani și coordonatori. Participarea se face pe bază de înscriere, la numărul de telefon corespunzător atelierului ales. Detalii descoperiți pe pagina de facebook a Muzeului Satului Baia Mare.

Biletul de intrare în muzeu: 3 lei/copil și 6 lei/adult. Taxa atelierului se achită separat, direct la meșteri și coordonatori.