Baia Mare va putea fi admirată din turnul Palatului Administrativ

Din această toamnă, Baia Mare va putea fi admirată de la aproape 50 de metri înălțime, de la etajul 11 al turnului Palatului Administrativ.

Arhitectul Mircea Alifanti a avut misiunea de a proiecta, în anul 1960, nu doar o clădire publică de 12.000 de metri pătrați, în care lucrau peste 500 de funcționari, ci și un edificiu care să redea identitatea arhitecturală a Maramureșului. Cornișa proeminentă, de mari dimensiuni, îmbrăcată în tablă de cupru, interpretează în mod modern streașina tradițională maramureșeană. Odată cu finalizarea lucrărilor, unul dintre balcoane va oferi una dintre cele mai frumoase panorame asupra orașului Baia Mare. Iar noutatea este că zi de zi, la amiază, turnul va cânta peste întreg Maramureșul, a anunțat conducerea Consiliului Județean Maramureș.