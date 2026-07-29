La Tămășești, sărbătoare dedicată lăcașului sfânt

Uneori, o zi obișnuită de duminică poate deveni o mare sărbătoare până și într-un sat izolat cu populație îmbătrânită. Unde copii și tineri pot fi întâlniți numai când vin la bunici, în vacanță, iar școală nu mai este de ani de zile.

Într-o astfel de situație reală, dictată de mersul vremurilor, duminica trecută a avut loc sfințirea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din localitate. Lăcaș de cult, în care în ultimii trei ani, cu binecuvântarea și sub îndrumarea Preafințitului Părinte Iustin, s-au realizat ample lucrări de reabilitare și modernizare coordonate de preotul paroh Dorel Chiș și consiliul parohial. Slujba de sfinţire a fost oficiată de episcopul Iustin, înconjurat de un sobor format din 17 preoți. Au fost prezenţi la slujbă şi prefectul Rudolf Stauder, deputatul Cristian Niculescu Țâgârlaș, primarul comunei Ariniș, Gheorghe Mureșan. Mulți dintre tineri și vârstnici localnici, urmași ai lor sau invitați au venit îm­bră­cați în costume populare, specifice zonei Codru, purtate în alte timpuri. Lucrările la biserică au constat în reamenajarea Sfântului Altar și a Sfintei Mese, înlocuirea iconostasului și pictarea noului registru de icoane, repictarea integrală a bisericii în tehnica acrilic, achiziționarea unui policandru nou. De asemenea, s-au înlocuit ferestrele cu tâmplărie termoizolantă, s-a refăcut instalația electrică și s-a construit lumânărarul. Executarea drenajului, amenajarea aleilor, tencuirea și vopsirea exteriorului, refacerea acoperișului, montarea încălzirii prin pardoseală, placarea cu gresie, construirea unui gard nou și a unei troițe de lemn conferă o ținută modernă lăcașului sfânt. De reținut este implicarea Primăriei Ariniș în construirea și finalizarea capelei mortuare. Lucrările au fost susținute prin contribuția credincioșilor parohiei, a Consiliului Judeţean Maramureș, a Consiliului Lo­cal Ariniș și a numeroșilor binefăcători. În topul lor se situează Diana Iluț, manager OMD Maramureș, și Raluca Ianoș, medic cardiolog, ai căror părinți își au originea în localitate. Pentru încheierea cu succes a lucrărilor, Prea­sfințitul Iustin l-a distins cu titlul de stavrofor pe părintele Dorel Chiș, iar bisericii i s-a conferit al doilea hram „Sfinții Martiri Brâncoveni”. Într-o zi de vară călduroasă, organizarea evenimentului a fost impecabilă. Slujba a început mai devreme, Preasfințitul în predică a vorbit la obiect, apa minerală a fost la discreție, locuri de șezut pentru toți participanții și, fără să fie cazul, un echipaj de urgență UPU, la datorie. În decursul anilor, satul a dat societății o mulțime de intelectuali în toate domeniile, așa-numiții fii ai satului plecați în lumea largă. Cei care au venit la sărbătoare în ziua de duminică au retrăit momente de reculegere și nostalgie cu gândul la anii copilăriei și o parte a tinereții, când preoții de atunci oficiau inclusiv botezuri și cununii, nu numai decese. Sărbătoarea a fost unică, a trecut, însă viitorul satului va rămâne incert. Cele 80 de familii cu 160 de enoriași de toate confesiunile, mulțimea caselor goale cu ocolul plin de buruieni nu sunt semne bune că evoluția ar fi pozitivă. Viitorul depinde de alte generații care probabil se vor gândi că veșnicia s-a născut la țară și cât le țin puterile nu trebuie abandonată.

Prof. Vasile ILUȚ