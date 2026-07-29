Lămuriri privind costurile unei investiții din Târgu Lăpuș

În ultimele zile, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora o singură stație inteligentă de autobuz din Orașul Târgu Lăpuș ar avea un cost de aproximativ 175.000 de euro. Primarul Vlad Andrei Herman: „Nicio stație de autobuz din Târgu Lăpuș nu costă 175.000 de euro. Aceasta este valoarea întregului proiect”.

Valoarea de 891.100 lei, respectiv 175.880,79 euro, publicată în platforma SICAP, reprezintă valoarea totală a investiției, care include realizarea a 13 stații inteligente de autobuz, și nu costul unei singure stații.

Documentația oficială a procedurii este publică și poate fi consultată de orice persoană interesată. Atât anunțul de achiziție, cât și caietul de sarcini și proiectul tehnic au fost publicate pe site-ul Primăriei Orașului Târgu Lăpuș și au stat la dispoziția tuturor operatorilor economici interesați încă de la lansarea procedurii. Raportată la numărul de stații prevăzute în proiect, valoarea medie a investiției este de aproximativ 68.500 lei, respectiv circa 13.500 de euro pentru fiecare stație, fără ca această valoare să reprezinte costul individual al fiecărei stații. Contractul include, pe lângă furnizarea stațiilor, lucrările de construcții, fundațiile din beton armat, montajul, transportul, instalațiile electrice, sistemele fotovoltaice, iluminatul LED, echipamentele tehnice, punerea în funcțiune și toate celelalte lucrări necesare finalizării investiției.