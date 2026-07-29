Mai puţin de 50% dintre candidaţii la titularizare au obţinut note peste 7

Candidaţii la titularizare au aflat ieri, 28 iulie, rezultatele inițiale obținute la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante și rezervate din învățământul preuniversitar.

În Maramureş, au fost evaluate 737 de lucrări, în rândul candidaţilor fiind înregistrată o rată de 82,35% cu note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia: 328 de candidați, reprezentând 36,65%, au obținut note între 5 și 6,99; 409 candidați, reprezentând 45,70%, au obținut note mai mari sau egale cu 7. Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș sau la adresa de e-mail maramures titularizare@gmail.com, în 29 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate în data de 4 august 2026, atât online, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va desfășura în zilele de 5 și 6 august, în cadrul ședințelor publice organizate de inspectoratul școlar, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau la inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la ambele probe.