Pași concreți pentru modernizarea Spitalului de Recuperare Borșa

Orice proiect important începe cu documentația necesară pentru obținerea banilor necesari materializării lui, iar de acum și la Spitalul de Recuperare Borșa există studiul de fezabilitate privind modernizarea, renovarea și dotarea unității medicale, anunță administrația locală a orașului.

Este practic documentul care stă la baza unei investiții majore, estimată la 120 de milioane de lei pentru lucrările de modernizare și renovare, la care se vor adăuga fondurile necesare pentru mobilier și echipamente medicale moderne. „Drumul până la finalizarea proiectului este complex, iar lucrările vor fi realizate etapizat. Vor fi modernizate și eficientizate energetic clădirile, vor fi renovate Compartimentul de Primiri Urgențe, spitalizarea de zi, blocul operator și ATI, iar instalațiile de încălzire, cele sanitare și electrice vor fi refăcute pentru a răspunde standardelor actuale. Ne dorim un spital modern, sigur și bine echipat, în care pacienții să beneficieze de cele mai bune condiții de îngrijire, iar personalul medical să își desfășoare activitatea într-un mediu la standardele pe care le merită. Studiul de fezabilitate este începutul acestui parcurs și o etapă esențială pentru ca această investiție să devină realitate”, a explicat Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.