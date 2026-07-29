Performanță în educație • Carina Conț, absolventa care a fost foarte aproape de media 10 la Bacalaureat

Carina Conț are 19 ani și este absolventă a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare, profilul științe sociale. La examenul de bacalaureat a avut două note de 10, la limba și literatura română și la logică, iar la istorie a fost notată cu 9,85, media finală fiind 9,95. Tânăra spune că acest succes se datorează efortului propriu, dar și profesorilor de la clasă și celor cu care s-a pregătit individual. Acum, Carina Conț vrea să urmeze Dreptul la universitatea din Cluj-Napoca.

R: Cum ai reacționat când ai aflat că ai obținut nota 10 la Limba și literatura română?

C.C.: În dimineața în care s-au afișat rezultatele am fost entuziasmată, dar și nerăbdătoare. Aspiram la note mari, peste 9.50, dar nu mi-am dat voie să visez la mai mult de teamă ca nu cumva să fiu dezamăgită. Când am văzut nota 10 la limba română nu mi-a venit să cred. Am fost atât de surprinsă încât crezusem că nu am introdus codul corect, că nu e nota mea. Pe urmă, după ce m-am liniștit puțin și am realizat de fapt că, într-adevăr, obținusem nota 10, am fost foarte bucuroasă.

R: Ce a însemnat această reușită pentru tine? Te așteptai la această notă sau a fost o surpriză?

C.C.: Pentru mine aceasta notă a însemnat rezultatul muncii mele și al dorinței de a reuși. Proba de la limba română a fost cea mai solicitantă și cea de care îmi era cel mai frică, motiv pentru care am fost atât de surprinsă, într-un mod pozitiv, bineînțeles, de nota primită.

R: Cum te-ai pregătit pentru examenul de Bacalaureat la limba și literatura română?

C.C.: Am început pregătirea pentru proba de la limba română, mai serios, cu aproximativ o lună înainte de examen. De atunci și până în seara de dinainte de a susține proba, am învățat în fiecare zi doar la limba română, fiindcă mă simțeam nepregătită și aveam impresia că nu învăț suficient. Probabil stresul a fost cauza acestor gânduri, însă nu regret deloc că am procedat așa, fiindcă s-a dovedit a fi cea mai bună variantă pentru mine.

R: Cum ai gestionat emoțiile în ziua examenului?

C.C.: În ziua examenului pot spune că am fost mult mai relaxată decât în zilele de dinaintea acestuia. Cred că și faptul că eram destul de încrezătoare că totul va fi bine m-a ajutat să las emoțiile deo­parte, iar când am primit subiectul și l-am citit, mi-am dat seama că mă voi descurca, moment în care toate emoțiile au dispărut.

R: Cum ți s-a părut subiectul la limba și literatura română? (Să detaliezi puțin ce subiect ai avut) Te așteptai la această operă literară, la acest autor?

C.C.: Subiectul în sine nu a fost unul foarte dificil. Primele două subiecte au fost accesibile, din punctul meu de vedere, dar necesitau puțină atenție, mai ales exercițiile pe baza textului. Al treilea subiect însă a fost o surpriză. Am luat în considerare și varianta de a primi poezie, dar în sinea mea speram totuși fie la text dramatic, fie la un roman interbelic, deoarece învățarea poeziilor a fost o adevărată provocare pentru mine. Totuși, m-am bucurat foarte mult că s-a dat Tudor Arghezi, fiindcă poezia sa, „Testament”, a fost cea pe care o stăpâneam cel mai bine dintre toate celelalte opere poetice.

R: A existat un moment în timpul examenului în care ai simțit că ai putea greși? Cum ai depășit acel moment?

C.C.: Sinceră să fiu, în timpul examenului nu cred că am avut vreun asemenea moment. Într-adevăr, simțeam o presiune constantă, fiindcă aveam o oarecare teamă de a nu greși vreun exercițiu din neatenție. Ceea ce m-a ajutat foarte mult a fost că mi-am amintit indicațiile doamnei profesoare, oferite de-a lungul anului, și am încercat să le respect întocmai. Am reușit să îmi ges­tionez și timpul, astfel încât să pot oferi fiecărui exercițiu în parte atenția necesară.

R: Care este autorul sau opera literară ce te-a impresionat cel mai mult și de ce?

C.C.: Opera literară care m-a impresionat cel mai mult și care s-a aflat în topul preferințelor mele încă de la început a fost „Baltagul” de Mihai Sadoveanu. Personajul feminin, Vitoria Lipan, mi-a atras cel mai mult atenția, datorită determinării sale, dar și inteligenței nemaipomenite de care a dat dovadă pe tot parcursul operei. Este printre puținele personaje feminine, ilustrate în acea perioadă, care a fost înzestrată cu un simț al observației foarte dezvoltat și o gândire limpede.

R: Dacă ai putea introduce o operă nouă în programa de Bacalaureat, care ar fi și de ce?

C.C.: Dacă aș putea introduce o operă în programa de Bacalaureat, probabil ar fi un roman de aventură, spre exemplu „Toate pânzele sus!” de Radu Tudoran. Mi se pare o operă captivantă, care îmbină teme precum prietenia, curajul, dorința de cunoaștere și de a descoperi lumea. Totodată, promovează valori importante, spre exemplu perseverența și spiritul de echipă. Consider că acest roman ar stârni atenția elevilor datorită personajelor foarte bine conturate, dar și acțiunii în sine.

R: Ce îți place cel mai mult să citești?

C.C.: Cel mai mult îmi place să citesc romane din categoria „Young Adult”, dar și romane psihologice. Îmi plac mult operele contemporane, în special cele scrise de autori americani. Aceste două categorii abordează teme sociale, adaptate lumii în care trăim și oferă cititorului șansa de a se transpune în universul poveștii și de a trăi fiecare moment alături de personaje.

R: Cum ți se pare programa școlară la limba și literatura română?

C.C.: Programa la limba și literatura română mi se pare puțin „demodată”, în sensul în care puțini elevi mai sunt pasionați și curioși să citească operele care se află în prezent în programa obligatorie pentru Bacalaureat. Consider că o parte din ele ar putea fi înlocuite cu opere contemporane, de actualitate, care să stârnească interesul elevului și să îl determine să învețe cu plăcere.

R: Ce alte discipline școlare te-au pasionat?

C.C.: Pentru mine istoria a fost disciplina care mi-a plăcut cel mai mult și la care am învățat din plăcere. Probabil de aceea mi-a fost și atât de ușor să învăț materia pentru examen. Am fost pasionată de istorie și în clasele 9-11, însă în clasa a 12-a, fiind vorba despre istoria noastră, a românilor, pot spune că această disciplină a fost preferata mea. Rezultatul la examen nu a fost la fel de impresionat ca la celelalte două materii, însă eu am fost foarte mulțumită de el și a reflectat munca mea și pregătirea pe care am făcut-o pe tot parcursul anului școlar, fiindcă la istorie m-am pregătit încă din toamnă.

„Anii de liceu au însemnat pentru mine una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea”

R: Pe parcursul anului școlar, ce alte succese ai avut?

C.C.: Anul acesta m-am axat exclusiv pe pregătirea pentru Bacalaureat, motiv pentru care nu am dorit să particip la vreun concurs sau vreo olimpiadă. Am luat această hotărâre, deoarece nu am vrut să pun mai multă presiune pe mine și am decis că cel mai bine e să îmi găsesc ritmul meu de a învăța și metoda cea mai eficientă de a face acest lucru.

R: Cum ți s-au părut anii de liceu?

C.C.: Anii de liceu au însemnat pentru mine una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Acești patru ani m-au format ca om, m-au maturizat și am avut foarte multe lucruri de învățat din experiențele trăite în această perioadă. Am cunoscut oameni noi, am legat prietenii frumoase cu persoane cu care nu m-aș fi gândit vreodată că voi avea vreo legătură și am încercat să mă bucur de fiecare moment la maximum. Uitându-mă în urmă, poate aș face unele lucruri altfel, poate aș reacționa diferit în anumite situații, dar cu siguranță nu regret nimic din tot ceea ce am trăit. Momentan, nu mă încearcă vreun sentiment de regret că am terminat liceul, deoarece în continuare vorbesc și mă întâlnesc cu o parte din colegi, care mi-au devenit prieteni foarte buni. Cred că dorul și regretul se vor simți mai intens când va începe facultatea și nu vom mai fi împreună în fiecare zi.

R: Care a fost cea mai mare provocare din anii de liceu?

C.C.: Cea mai mare provocare din anii de liceu cred că a fost momentul în care a trebuit să înțeleg că într-un colectiv nu sunt doar părți bune, mai sunt și părți rele, mai există și neînțelegeri, nu doar prietenii, și că trebuie să văd partea plină a paharului, să mă detașez de lucrurile care nu sunt cu adevărat importante și să nu le las să mă afecteze. Dar, în acest proces de acceptare și înțelegere, mă bucur că am avut-o aproape pe doamna dirigintă, Ramona Buhai, care pentru mine rămâne un model de optimism și pozitivitate.

R: Ai fost implicată și în activități extrașcolare?

C.C.: Am fost implicată și în activități extrașcolare, am făcut parte dintr-un grup de voluntariat unde se organizau tabere de vară și unde aveam în grijă zeci de copii zilnic. Această perioadă m-a responsabilizat și a fost una în care am evoluat destul de mult, învățând să comunic mai mult și să mă fac utilă în orice situație. Pe lângă acestea, mi-a plăcut să mă implic și în activitățile organizate la nivelul liceului, prezentând evenimente precum cele desfășurate cu ocazia Zilei Naționale a României.

„Am ales să urmez cursurile universitare aici, în țară”

R: Ce planuri ai după absolvirea liceului?

C.C.: Acum, după absolvire, am susținut examenul de admitere la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș Bolyai”, unde ulterior am fost admisă, iar abia acum pot spune că mă bucur din plin de vacanță. Momentan, nu mă simt destul de pregătită să părăsesc țara, motiv pentru care am ales să urmez cursurile universitare aici, în țară. Este totuși o schimbare majoră în viața mea și îmi doresc să mă acomodez mai întâi cu noul oraș, cu faptul că voi locui singură, dar pe viitor mi-aș dori să studiez și în străinătate, fie printr-un program Erasmus, fie că mă voi înscrie la o universitate într-o țară străină. Mă atrage acest lucru, îmi doresc să călătoresc și să descopăr și alte locuri.

R: Ce le-ai transmite colegilor tăi pentru a-i motiva să învețe și să se implice la școală?

C.C.: Celor care intră acum în clasa a 12-a le urez mult succes. Îi îndemn să trateze cu maximă seriozitate acest an, pentru că viitorul lor depinde doar de ei și de cum se raportează la această etapă. Bacalaureatul în sine nu este un examen atât de dificil precum este prezentat, dar asta am înțeles și eu abia atunci când s-a terminat și au venit rezultatele. Vă sfătuiesc să încercați să găsiți un echilibru între timpul alocat studiului și timpul personal, pe care îl petreceți cu prietenii sau familia. Cheia succesului în ceea ce privește acest examen constă, după părerea mea, în menținerea acelui echilibru între perseverență și momentele de respiro, astfel încât să învățați cu seriozitate, dar să nu renunțați de tot la timpul vostru personal.